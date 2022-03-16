16 марта 2022, 12:52
Власти Эстонии сообщили о блокировке сайтов российских СМИ на территории страны
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) обязал местные телекоммуникационные компании заблокировать на территории республики сайты некоторых российских СМИ
Фото: Ura.ru
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) обязал местные телекоммуникационные компании заблокировать на территории республики сайты некоторых российских СМИ.
Речь идет о сайтах телеканалов НТВ и РЕН ТВ, Первого канала, Пятого канала, петербургского канала «78», «Ленты.ру» и информагентства ТАСС.
В TTJA заявили, что указанные сайты «распространяют военную пропаганду и разжигают вражду».
Ранее крупный телекоммуникационный оператор в Эстонии Elisa прекратил показ телеканалов РЕН ТВ, «Карусель», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобер», «O!» и «Поехали!».