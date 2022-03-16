«АвтоВАЗ» из-за кризиса в поставках комплектующих отправил сотрудников в корпоративный отпуск
Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск большинства своих сотрудников на период с 4 по 24 апреля. Ранее корпоративный отпуск был запланирован на 25 июля – 14 августа
Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск большинства своих сотрудников на период с 4 по 24 апреля. Ранее корпоративный отпуск был запланирован на 25 июля – 14 августа.
В «АвтоВАЗе» сообщили «Интерфаксу», что даты отпуска большинства сотрудников были перенесены на более ранний срок «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и целью недопущения сокращения заработка сотрудников». Этот кризис в свою очередь вызван масштабными антироссийскими санкциями Запада из-за ситуации в Украине.
Предполагается, что корпоративный отпуск позволит автопроизводителю накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.
Одновременно с этим «АвтоВАЗ» второй раз за последний месяц повысил цены на автомобили Lada. Отечественные машины в среднем подорожали на 8%. До этого цены на Lada выросли на 15%.