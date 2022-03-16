16 марта 2022, 12:41
Власти Испании приостановили выдачу россиянам «золотых виз»
Речь идет о так называемой «золотой визе», которую иностранный гражданин может получить в обмен на крупную инвестицию, например, покупку недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро
Фото: happywithcar.com
Правительство Испании приостанавливает выдачу инвесторских виз для российских граждан.
Речь идет о так называемой «золотой визе», которую иностранный гражданин может получить в обмен на крупную инвестицию, например, покупку недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро.
МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что выдача «золотых виз» россиянам временно прекращена из-за ситуации на Украине. Рассмотрение поданных до начала спецоперации заявок приостановлено.