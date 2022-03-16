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16 марта 2022, 11:59

Роман Абрамович из-за санкций не может заплатить за аренду земли, на которой находится его лондонский особняк

Российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций США, Евросоюза, Великобритании и других стран против него оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором располагается его особняк. Речь идет о доме бизнесмена в районе Кенсингтон в Лондоне

Роман Абрамович из-за санкций не может заплатить за аренду земли, на которой находится его лондонский особняк
Фото: sportsdaily.ru

Российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций США, Евросоюза, Великобритании и других стран против него оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором располагается его особняк. Речь идет о доме бизнесмена в районе Кенсингтон в Лондоне.

Формально земля под домом Романа Абрамовича принадлежит британской королевской семье, а бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Сейчас российский олигарх не может заплатить за землю, так как его иностранные активы были заморожены в рамках санкций, сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ.

При этом в случае возникновения задолженности по аренде участка Роман Абрамович рискует лишиться своего дома.

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