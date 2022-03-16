Роскомнадзор заблокировал сайты TJ и «Кавказского узла»
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел». В реестре запрещенных сайтов отмечается, что такое решение в отношении издания было принято по требованию Генпрокуратуры
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел». В реестре запрещенных сайтов отмечается, что такое решение в отношении издания было принято по требованию Генпрокуратуры.
Редакция «Кавказского узла» призвала читателей скачивать мобильное приложение издания и использовать VPN для обхода блокировки.
Сотрудники издания отметили, что работали более 20 лет «не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать» читателей о событиях на Кавказе и юге России.
Днем ранее был заблокирован доступ к сайту журнала TJ. В РКН объяснили блокировку тем, что редакция якобы публиковала ложную информацию о действиях российской армии в Украине.
Напомним, что Роскомнадзор с начала спецоперации в Украине заблокировал сайты большинства независимых российских СМИ под предлогом распространения фейков о Вооруженных силах РФ.