Корпоративный мессенджер Slack из-за санкций начал отключать клиентов из России
Корпоративный мессенджер Slack из-за ситуации в Украине и санкций начал отключать российских клиентов. Закрытие доступа для российских пользователей в администрации сервиса объяснили соответствующей политикой материнской компании Salesforce
Корпоративный мессенджер Slack из-за ситуации в Украине и санкций начал отключать российских клиентов. Закрытие доступа для российских пользователей в администрации сервиса объяснили соответствующей политикой материнской компании Salesforce.
В компании заявили, что в Slack обязаны принять меры для соблюдения санкций США и Евросоюза против России. Эти меры включают приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом.
Пока от мессенджера отключают российские компании, которые находятся под прямыми санкциями США и ЕС. Данные клиентов Slack не удаляет, но доступ к ним закроет до отмены санкций.
Издание vc.ru сообщает, что некоторые российские пользователи сообщают об отключении, хотя у них была оплачена платная версия сервиса на год вперед.