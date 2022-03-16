В иностранных компаниях, которые решили уйти из России, работало 200 тысяч человек
По данным Forbes, самым крупным работодателем является компания «Макдональдс», которая закрыла свои рестораны в России 14 марта. В работе российской сети американской компании задействованы 62 тысячи человек
В иностранных компаниях, которые ушли или ограничили свою работу в России из-за ситуации в Украине, работает около 200 тысяч россиян.
По данным Forbes, самым крупным работодателем является компания «Макдональдс», которая закрыла свои рестораны в России 14 марта. В работе российской сети американской компании задействованы 62 тысячи человек.
На втором месте находится компания Pepsico, в которой работают около 19 тысяч человек, а на третьем – шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (15 тысяч сотрудников).
В указанных компаниях ранее заявили, что российским сотрудникам продолжат выплачивать зарплату.
Кроме того, из-за ситуации в Украине и санкций работу в России приостановили 502 магазина испанской компании Inditex, которая владеет популярными брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и т.д. В магазинах компании работало около 9 тысяч человек.