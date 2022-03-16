16 марта 2022, 07:59
Сайты российских арбитражных судов подверглись хакерской атаке
Сайты российских арбитражных судов утром 16 марта подверглись хакерской атаке. Около 5 часов утра по московскому времени на сайтах региональных арбитражей была размещена информация, связанная со спецоперацией российской армии в Украине
Фото: Яндекс.Дзен
Сайты российских арбитражных судов утром 16 марта подверглись хакерской атаке. Около 5 часов утра по московскому времени на сайтах региональных арбитражей была размещена информация, связанная со спецоперацией российской армии в Украине.
В настоящее время технические специалисты ведут работы по возобновлению нормального функционирования сайтов арбитражных судов.
Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сообщила РИА Новости, что все сайты находятся на единой московской платформе. Поскольку сайты судов общей юрисдикции расположены на другой платформе, то их хакерская атака не коснулась.