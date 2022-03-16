ПАСЕ призвала исключить Россию из Совета Европы из-за ситуации в Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к Комитету министров Совета Европы с призывом проголосовать за предложение исключить Россию из европейской правозащитной организации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к Комитету министров Совета Европы с призывом проголосовать за предложение исключить Россию из европейской правозащитной организации. «За» проголосовали 216 депутатов, «против» – ноль депутатов и три человека воздержались.
ПАСЕ считает, что Комитет министров должен попросить Российскую Федерацию «немедленно» выйти из Совета Европы. Если же Москва откажется выполнить это требование, то комитет должен сам назначить дату, с которой РФ более не будет считаться членом Совета Европы.
В заключении ПАСЕ говорится, что ассамблея «самым решительным образом» осуждает действия российской армии в Украине, которые нарушают устав ООН, а также противоречат Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы.
Напомним, что ранее российские власти и сами заявили, что приняли решение выйти из Совета Европы, так как страны-члены НАТО подрывают деятельность организации.