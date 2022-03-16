Американский фармацевтический гигант ограничит свое присутствие на российском рынке
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что в связи с ситуацией в Украине приостанавливает инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания препаратов в России
Из России на фоне спецоперации в Украине и санкций стали уходить фармацевтические компании.
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что в связи с ситуацией в Украине приостанавливает инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания препаратов в России. Кроме того, американская компания приостанавливает экспорт в страну неосновных лекарств.
В Eli Lilly and Company заверили, что россияне с тяжелыми заболеваниями, в частности, раком и диабетом, продолжали получать необходимые им лекарственные препараты, сообщает медицинское издание Vademecum.
Прибыль от продаж в России фармацевты будут передавать организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи пострадавшим.
Отметим, что американская Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить свое присутствие на российском рынке. Ее примеру могут последовать и другие компании.