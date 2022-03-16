Кремль поручил региональным властям провести акции в поддержку российской армии
Региональные власти должны провести патриотические митинги, автопробеги, выставки и т.д. Также чиновникам рекомендовали поместить на своих аватарках в соцсетях букву Z в поддержку Вооруженных сил России
Администрация президента РФ поручила региональным властям организовать публичные акции в поддержку российской армии, которая проводит спецоперацию в Украине.
По данным источников РБК в Кремле, региональные власти должны провести патриотические митинги, автопробеги, выставки и т.д. Также чиновникам рекомендовали поместить на своих аватарках в соцсетях букву Z в поддержку Вооруженных сил России.
По замыслу Кремля, патриотические акции должны стать ответом на несогласованные акции против спецоперации в Украине, которые практически ежедневно проводят российские граждане.
Кроме того, 18 марта в восьмую годовщину присоединения Крыма к России в регионах должны пройти митинги-концерты, участники которых должны будут выразить свою поддержку Донбассу и российской армии. Празднование пройдет под тремя общими лозунгами: «Za Мир», «Za Россию» и «Za президента».