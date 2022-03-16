Правительство решило снова повысить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы до 1000 евро
Правительство в условиях санкций, которые были введены против российской экономики из-за спецоперации в Украине, может повысить лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы для физических лиц до 1000 евро
Правительство в условиях санкций, которые были введены против российской экономики из-за спецоперации в Украине, может повысить лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы для физических лиц до 1000 евро. Отметим, что в последние годы этот лимит, напротив, понижался.
В плане первоочередных мер правительства по поддержанию российской экономики в условиях санкций говорится, что беспошлинный порог для покупок за границей (в том числе в зарубежных интернет-магазинах) может быть повышен до 1000 евро.
В кабмине считают, что данная мера позволит сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам, сообщают «Ведомости».
Повышенный беспошлинный порог будет действовать до 1 октября 2022 года.
Напомним, что с 1 января 2020 года беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования был понижен до 200 евро, хотя ранее он был равен 1000 евро.