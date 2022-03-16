16 марта 2022, 01:35
Евросоюз запретил ввозить в Россию люксовую одежду, элитный алкоголь и косметику
Евросоюз в четвертом пакете санкций ввел эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши – автомобилей и мотоциклов, элитного алкоголя, косметики, духов стоимостью более 300 евро за единицу, а также фотоаппаратов дороже тысячи евро, смартфонов
Фото: tut-magaz.ru
Евросоюз в четвертом пакете санкций ввел эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши – автомобилей и мотоциклов, элитного алкоголя, косметики, духов стоимостью более 300 евро за единицу, а также фотоаппаратов дороже тысячи евро, смартфонов и некоторых наименований бытовой техники.
Также к ввозу в Россию запрещены трюфели, сигары, наручные часы, произведения искусства, люксовая одежда и аксессуары, ювелирные изделия и драгоценные камни и коллекционные монеты.
Товары из списка запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам в России или «для использования в России». При этом данный запрет не касается товаров, нужных для «официальных целей», для диппредставительств в России, международных организаций и их сотрудников.