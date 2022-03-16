16 марта 2022, 01:03
ПАСЕ признала Приднестровье территорией, «оккупированной Россией»
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к резолюции, которой официально признала Приднестровье «зоной российской оккупации»
Фото: newsland.com
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к резолюции, которой официально признала Приднестровье «зоной российской оккупации».
Данное решение предлагает задекларировать тот факт, что ранее Россия «совершила акт военной агрессии против Молдовы и оккупировала ее Приднестровский регион», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
При этом делегаты от Молдавии участия в составлении этой поправки не принимали.
Напомним, что 25 февраля комитет министров Совета Европы исключил Россию из этой организации из-за проведения спецоперации в Украине. В Москве после этого заявили, что не намерены боле участвовать в деятельности Совета Европы, так как отдельные ее члены и НАТО подрывают работу организации.