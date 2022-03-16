Редактора Первого канала оштрафовали за пикет в эфире. Президент Франции пообещал ей убежище
Останкинский райсуд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей редактора новостей «Первого канала» Марину Овсянникову, которая во время выпуска программы «Время» вошла в студию с плакатом против спецоперации в Украине
Останкинский райсуд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей редактора новостей «Первого канала» Марину Овсянникову, которая во время выпуска программы «Время» вошла в студию с плакатом против спецоперации в Украине.
Сотрудницу государственного телеканала признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Причем наказали Овсянникову не за пикет во время новостной программы, а за видеообращение, в котором она призвала россиян выступать против спецоперации в Украине.
Одновременно с этим в отношении редактора проводится доследственная проверка по новой уголовной статье о распространении фейковой информации о российских военных. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову за ее акцию в эфире государственного телеканала. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов предоставить редактору убежище.