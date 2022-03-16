Евросоюз ввел санкции против Абрамовича, Керимова, Шохина и Эрнста
Также санкции введены против «Рособоронэкспорта», «УралВагонЗавода», «Роснефть-Аэро», холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинга «Вертолеты России»
Евросоюз опубликовал список российских граждан, которые были внесены в новый санкционный список от 14 марта 2022 года.
Под финансовые и визовые санкции попали 15 россиян, в числе которых миллиардеры Роман Абрамович, Герман Хан, Виктор Рашников, Алексей Кузьмичев, Сулейман Керимов, управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, публицист и политолог Армен Гаспарян, телеведущий Артем Шейнин, телеведущий Дмитрий Куликов, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и основной акционер СУЭК Владимир Рашевский.
Также санкции введены против «Рособоронэкспорта», «УралВагонЗавода», «Роснефть-Аэро», холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинга «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».