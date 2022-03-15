Bloomberg прогнозирует дефолт в России в ближайший месяц
По данным агентства, из-за масштабных санкций в связи с ситуацией в Украине Россия стала коммерческим изгоем. Внешний долг страны и ее компаний достигает 150 млрд долларов, а дефолт кажется почти неизбежным
В России могут объявить дефолт в ближайший месяц. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, из-за масштабных санкций в связи с ситуацией в Украине Россия стала коммерческим изгоем. Внешний долг страны и ее компаний достигает 150 млрд долларов, а дефолт кажется почти неизбежным.
На рынках свопов вероятность того, что это произойдет в этом году, составляет около 70%. По данным Fitch Ratings, индикативная цена на облигации страны оценивает некоторые из них в примерно 20 центов за доллар, хотя за день до начала спецоперации в Украине те же самые банкноты торговались выше номинала.
Из-за санкций и ухода многих компаний с российского рынка предприятия и домохозяйства сталкиваются с двузначным экономическим спадом и ускорением инфляции до 20%.
Кроме того, около половины валютных резервов страны (примерно 300 млрд долларов) были заморожены.
Bloomberg пишет, что если Россия выплатит внешний долг в долларах, то дефолт будет отложен до 4 апреля. Россия также может выплатить 16 марта долг в рублях, но выплата может считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт. В случае отказа от выплаты долга будет запущен льготный период в 30 дней, после чего наступит дефолт.