«Аэрофлот» в марте возобновит полеты в Бишкек, Баку и Ереван
Сейчас на сайте «Аэрофлота» сообщается, что с 14 марта возобновляются регулярные рейсы в Ош и Бишкек (Кыргызстан). С 15 марта можно купить билеты в Баку и Ереван, а полеты в эти города возобновятся с 21 и 21 марта соответственно
Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов на рейсы за границу. Напомним, что из-за санкций перевозчик с 8 марта приостановил все полеты за рубеж.
Сейчас на сайте «Аэрофлота» сообщается, что с 14 марта возобновляются регулярные рейсы в Ош и Бишкек (Кыргызстан). С 15 марта можно купить билеты в Баку и Ереван, а полеты в эти города возобновятся с 21 и 21 марта соответственно.
Все международные рейсы будут осуществляться на российских самолетах Sukhoi SuperJet 100.
Напомним, что ранее европейские авиационные власти в рамках санкций приостановили действие сертификатов летной годности самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Сейчас отечественные перевозчики эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, из которых 777 находятся в лизинге, а 515 — в лизинге от иностранных компаний.