Глава Совета по правам человека отказался считать цензурой закон о фейках про российскую армию
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отказался считать цензурой факт введения уголовной и административной ответственности за «фейки» о деятельности российских военных, а также за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отказался считать цензурой факт введения уголовной и административной ответственности за «фейки» о деятельности российских военных, а также за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ.
«Нет, это не цензура. Никто же не запрещает высказывать свое мнение. Уточню — в разумных пределах высказывать свое мнение», - заявил глава правозащитной организации, слова которого приводит «Интерфакс».
Валерий Фадеев также отметил, большая часть материалов о спецоперации российской армии в Украине, которые «поступают с той стороны» являются «заведомо недостоверными». А поскольку многие россияне этого не понимают, что властям пришлось ввести жесткий и отрезвляющий закон.
«Но это не цензура», - еще раз подчеркнул глава СПЧ.