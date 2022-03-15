15 марта 2022, 15:21
Крупные французские компании отказались уходить из России на фоне спецоперации в Украине
Глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье заявил, что правительство Франции пока не просит их приостанавливать свою работу в России. В этой связи бизнес сам принял решение остаться на российском рынке
Фото: retail.ru
Французские компании «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон» отказались уходить с российского рынка из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине.
Глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье заявил, что правительство Франции пока не просит их приостанавливать свою работу в России. В этой связи бизнес сам принял решение остаться на российском рынке.
В MEDEF отметили, что в настоящее время во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек, которые должны получать зарплату и кормить свои семьи.