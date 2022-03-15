Роскомнадзор начал ограничивать работу VPN-сервисов для обхода блокировок
Роскомнадзор на фоне блокировки соцсетей Facebook и Instagram, а также сайтов многих независимых СМИ начал блокировать и VPN-сервисы. Ведомство отчиталось об ограничении работы 20 популярных сервисов для обхода блокировок
Роскомнадзор на фоне блокировки соцсетей Facebook и Instagram, а также сайтов многих независимых СМИ начал блокировать и VPN-сервисы. Ведомство отчиталось об ограничении работы 20 популярных сервисов для обхода блокировок.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в эфире телеканала «ДумаТВ», что РКН уже заблокировал порядка двух десятков популярных в России VPN-сервисов. «Они будут блокироваться и дальше», - отметил парламентарий.
Отметим, что с начала спецоперации в Украине российские власти заблокировали сайты многих независимых СМИ якобы за публикацию ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Также были заблокированы соцсети Facebook и Instagram. По этой причине спрос на VPN сервисы со стороны российских пользователей сильно вырос.