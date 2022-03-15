Евросоюз в рамках санкций запретил ввозить в Россию предметы роскоши
Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в связи с проведением спецоперации в Украине запретил проводить сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики
Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в связи с проведением спецоперации в Украине запретил проводить сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, включая оборонно-промышленный комплекс.
Также вводится запрет на импорт ряда стальных изделий, который должен лишить Россию экспортной выручки в размере 3,3 млрд евро. Европейским компаниям запрещается инвестировать в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики.
В рамках новых санкций запрещается ввоз в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей и ювелирных изделий.
Европейским рейтинговым агентствам запрещается оказывать услуги России и российским компаниям, что должно осложнить им доступ к финансовым рынкам ЕС.