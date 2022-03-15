Гособвинение запросило для Алексея Навального 13 лет лишения свободы
Гособвинение попросило Лефортовский райсуд Москвы приговорить Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. При этом в ходе судебного разбирательства двое свидетелей обвинения отказались от своих показаний против политика
Гособвинение попросило Лефортовский райсуд Москвы приговорить Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. При этом в ходе судебного разбирательства, которое проходило в колонии, двое свидетелей обвинения отказались от своих показаний против политика.
Прокурор Надежда Тихонова также просила суд назначить оппозиционеру штраф в размере 1,2 млн рублей. Гособвинитель заявила, что у них есть «подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества».
Команда Алексея Навального сообщает, что судья Маргарита Котова в ходе судебного разбирательства неоднократно созванивалась с неким Евгением Владимировым. Человек с таким именем и фамилией работает в Администрации президента. Номер телефона, с которого он звонит, использовался для оформления пропуска от администрации президента, выяснили соратники оппозиционера.