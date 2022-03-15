Логистические компании пожаловались на задержку оформления заграничных посылок таможней аэропортов
Логисты сообщили, что таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые был оформлен возврат
Российские логисты сообщили о задержках в оформлении заграничных посылок на таможне московских аэропортов.
В компании СДЭК сообщили, что сложности возникли, в том числе, и с заказами с китайской площадки Aliexpress.
Логисты сообщили «Ведомостям», что таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые был оформлен возврат.
Задерживает оформление посылок и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме.
В «Шереметьево» проблемы объяснили тем, что таможенная служба усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства, которые были приняты в ответ на санкции Евросоюза и США.