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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
15 марта 2022, 13:38

Логистические компании пожаловались на задержку оформления заграничных посылок таможней аэропортов

Логисты сообщили, что таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые был оформлен возврат

Логистические компании пожаловались на задержку оформления заграничных посылок таможней аэропортов
Фото: trudcontrol.ru

Российские логисты сообщили о задержках в оформлении заграничных посылок на таможне московских аэропортов.

В компании СДЭК сообщили, что сложности возникли, в том числе, и с заказами с китайской площадки Aliexpress.

Логисты сообщили «Ведомостям», что таможенные пункты «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые был оформлен возврат.

Задерживает оформление посылок и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме.

В «Шереметьево» проблемы объяснили тем, что таможенная служба усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства, которые были приняты в ответ на санкции Евросоюза и США.

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