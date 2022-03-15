Против редактора «Первого канала» могут возбудить уголовное дело из-за антивоенного плаката в эфире
Редактор новостей «Первого канала» Марина Овсянникова может стать фигуранткой уголовного дела о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Сейчас СКР проводит в отношении женщины доследственную проверку
Редактор новостей «Первого канала» Марина Овсянникова может стать фигуранткой уголовного дела о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Сейчас СКР проводит в отношении женщины доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в отношении Овсянниковой был составлен протокол по административной статье о дискредитации российской армии. Где сейчас находится редактор, неизвестно.
Напомним, что Марина Овсянникова во время вечернего выпуска новостей на «Первом канале» 14 марта вошла в студию с плакатом против спецоперации в Украине и пропаганды. «Здесь вам врут», - гласила надпись на ее плакате. После этого Овсянникову задержали и увезли в ОВД «Останкино». Адвокатов к ней не пустили, а сейчас защитники не могут установить ее местонахождение.