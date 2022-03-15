В России из-за ограничений Центробанка начал развиваться теневой рынок обмена валюты
Telegram по запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» предлагает десятки каналов с соответствующими предложениями. Большая часть этих каналов появилась после того, как Центробанк РФ начал вводить валютные ограничения
В России на фоне ограничений операций с валютой, которые были введены из-за беспрецедентных западных санкций, стал развиваться теневой валютный рынок.
Мессенджер Telegram по запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» предлагает десятки каналов с соответствующими предложениями. Большая часть этих каналов появилась после того, как Центробанк РФ начал вводить валютные ограничения из-за обвала курса рубля на фоне спецоперации в Украине.
В «профильных» телеграм-каналах можно договориться о покупке или продаже валюты. При этом обменный курс зачастую сильно превышает официальный курс Центробанка. Некоторые продавцы предлагают купить доллары и евро по курсу 200 рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты предупреждают граждан, что такой обмен валюты может трактоваться правоохранительными органами как незаконная банковская деятельность. Кроме того, существует высокий риск нарваться на мошенников.