15 марта 2022, 11:58
Новые санкции Евросоюза против России затронут 600 человек
Чиновник отметил, что «столь сильный пакет санкций» никогда не принимался в истории Евросоюза. «Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции», - заявил г-н Ле Мэр
Фото: prof-trading.ru
Новый пакет санкций Евросоюза против России затронет 600 человек. Об этом сообщил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр.
Чиновник отметил, что «столь сильный пакет санкций» никогда не принимался в истории Евросоюза. «Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции», - заявил г-н Ле Мэр, слова которого приводит РИА Новости.
Новый пакет антироссийских санкций был утвержден 14 марта, однако подробности этих санкций пока не раскрываются.