15 марта 2022, 11:51
В Испании в рамках санкций арестовали яхту падчерицы главы «Ростеха»
Власти Испании арестовали яхту Valerie стоимостью 140 млн долларов, которая находилась в порту Барселоны. Это судно связывают с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым
Фото: biz.liga.net
Власти Испании арестовали яхту Valerie стоимостью 140 млн долларов, которая находилась в порту Барселоны. Это судно связывают с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Премьер-министр страны Педро Санчес в эфире телеканала La Sexta сообщил, что яхта Valerie «временно обездвижена» в рамках санкций против России из-за спецоперации в Украине.
Официально 85-метровой яхтой Valerie владеет офшор с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Согласно «Досье Пандоры», этим офшором Анастасия Игнатова - падчерица Сергея Чемезова. Через офшоры Анастасия Игнатова также купила виллу стоимостью 8,5 млн евро.