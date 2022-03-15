Адвокаты до сих пор не могут установить местонахождение редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой
Адвокат правозащитного центра «Агора» Даниил Берман сообщил, что защитники до сих пор не могут установить местонахождение редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая вечером 14 марта провела антивоенный пикет в эфире новостной программы «Время»
Адвокат правозащитного центра «Агора» Даниил Берман сообщил, что защитники до сих пор не могут установить местонахождение редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая вечером 14 марта провела антивоенный пикет в эфире новостной программы «Время».
Редактор после инцидента была задержана и доставлена в ОВД «Останкино». Полицейские составили на нее протокол о новой статье о дискредитации российской армии.
Даниил Берман рассказал «Медузе» (издание признано иностранным агентом), что сотрудники ОВД «Останкино» сначала отказывались пустить адвокатов к Овсянниковой, а затем заявили, что в отделе ее нет.
По словам Бермана, к утру 15 марта адвокатам не удалось найти Овсянникову ни в дежурной части «Останкино», ни в других отделениях полиции Москвы. Где она находится, неизвестно.
Напомним, что 14 марта во время вечернего выпуска новостей, который вела Екатерина Андреева, редактор Марина Овсянникова появилась в студии с плакатом против спецоперации в Украине и против пропаганды.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову и всех россиян, которые «не прекращают попыток донести правду».