Госдеп США ввел санкции против представителей оборонного сектора России
Госдепартамент США ввел новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине. Под санкции попали 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора
Госдепартамент США ввел новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине. Под санкции попали 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора.
В санкционный список вошли заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, а также глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Активы этих людей в США должны быть заморожены, а им самим будет запрещен въезд на территорию Америки.
Также сообщается, что власти Японии ввели санкции против 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы. В этом списке оказались среди прочих лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг и члены семьи банкира и друга президента России Юрия Ковальчука.