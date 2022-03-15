Авиарегулятор Евросоюза аннулировал летные сертификаты самолетов российских авиакомпаний
Европейское агентство по безопасности полетов (авиарегулятор Евросоюза EASA) аннулировал сертификаты российских авиакомпаний на полеты в небе стран ЕС. Без сертификата летной годности самолет не может выполнять рейсы
Европейское агентство по безопасности полетов (авиарегулятор Евросоюза EASA) аннулировал сертификаты российских авиакомпаний на полеты в небе стран ЕС. Без сертификата летной годности самолет не может выполнять рейсы.
Речь идет о самолетах, которые находятся в парке российских перевозчиков, но зарегистрированы в Европе.
Данная мера коснулась воздушных судов компаний «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие компании.«Россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорации «Иркут», компаний «Туполев» и «Бериев», а также учебных центров и авиации МЧС России, сообщает РБК.
В соответствии с решением европейского авиарегулятора, российские авиакомпании не смогут выполнять техобслуживание лайнеров согласно европейским стандартам.
Гендиректор A11 Group Владислав Берлев назвал решение EASA «исключительно политическим» и отметил, что, например, учебный центр «Авиатор» (входит в A11 Group) ничего не нарушал и успешно прошел аудит.
Ранее Авиационное управление Ирландии заявило об отзыве сертификатов летной годности у российских авиакомпаний «Россия», «Алроса» и IFly.
Аналогичное решение в рамках антироссийских санкций приняли и авиационные власти Бермудских островов. Сертификаты летной годности были отозваны у 700 самолетов.
14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает зарегистрировать в России права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний России. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и летать на них по России.