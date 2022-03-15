15 марта 2022, 07:40
Правительство временно запретило экспорт из России сахара, пшеницы и кукурузы
Чиновница сообщила, что для партнеров по Евразийскому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. При этом поставки сахара в Донецкую и Луганскую народные республики продолжится
Фото: belaya-kalitva.promportal.su
Вице-премьер Виктория Абрамченко 14 марта утвердила акты Минпромторга о запрете на экспорт из России сахара белого и сахара-сырца. Запрет продлится до 31 августа 2022 года.
Чиновница сообщила, что для партнеров по Евразийскому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. При этом поставки сахара в Донецкую и Луганскую народные республики продолжится.
Виктория Абрамченко ограничения на экспорт - это временная мера для сдерживания роста цен в России.
Одновременно с этим Минсельхоз и Минпромторг ввели запрет до 30 июня 2022 года на экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.