Меню
Экономика
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
15 марта 2022, 07:15

Власти США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и заблокировать ей морские пути

Власти США в качестве новых санкций против России из-за спецоперации в Украине планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией, а также полностью заблокировать морские пути

Власти США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и заблокировать ей морские пути
Фото: ЕРА

Власти США в качестве новых санкций против России из-за спецоперации в Украине планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией, а также полностью заблокировать морские пути. Об этом сообщила корреспондент CNBC Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адемейо.

Кайла Тайуш сообщила, что в новый пакет санкций, который в настоящее время рассматривают американские власти, входят ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций, эмбарго на торговлю с Россией и блокировка доступа России к международным морским путям.

По словам корреспондентки, эти предложения «находятся на столе», сообщает ТАСС.

Отметим, что из-за масштабных санкций против России в США цены на бензин выросли до 7 долларов за галлон, а инфляция достигла рекордных показателей.

Материалы по теме
Госдеп США ввел санкции против представителей оборонного сектора России
«Единая Россия» предложила ввести уголовное наказание за исполнение западных санкций
Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»
Сейчас на главной
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян строят виллу в Сочи площадью 1000 кв.м
маргарита симоньян
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян строят виллу в Сочи площадью 1000 кв.м
Главный редактора Russia Today (RT) Маргарита Симоньян и ее муж-режиссер Тигран Кеосаян строят в Сочи виллу площадью 1000 кв.м. с прудом. Об этом сообщил соратник Алексея Навального Георгий Албуров
Авторская колонка
Климат мнений
ФОМ опубликовал сегодня данные, согласно которым «решение [Путина] о проведении военной операции» считают правильным 68% (опрос от 6 марта) . Кроме того, опрос ФОМ показывает, что доверие к Путину выросло за последние недели с 60% (20 февраля) до 75%
Рогов Кирилл
В Госдуме завили о возможной скорой блокировке видеохостинга YouTube
YouTube
В Госдуме завили о возможной скорой блокировке видеохостинга YouTube
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что «решительность государства в вопросе блокировки Instagram» нужно рассматривать как четкий сигнал
На заводе «КамАЗ» могут ввести сокращенную рабочую неделю
автопром
На заводе «КамАЗ» могут ввести сокращенную рабочую неделю
Руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев сообщил, что сейчас деятельность «КамАЗа» остается стабильной, однако давление на российскую экономику может сказаться и на отечественном автопроме
Если нельзя, но очень хочется, то можно
авиакомпании
Если нельзя, но очень хочется, то можно
Президент Владимир Пути 14 марта подписал закон, который разрешает регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний
Общество
Сотрудница «Первого канала» провела антивоенный пикет во время выпуска новостей
На государственном «Первом канале» во время вечернего выпуска программы «Время» 14 марта, по всей видимости сотрудница телеканала, вышла с плакатом против спецоперации в Украине. На плакате среди прочего было написано «Здесь вам врут»
Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»
нефтяные компании
Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»
Эти санкции предполагают запрет для всех компаний ЕС инвестировать и переводить другие финансовые ресурсы в адрес российских нефтяных гигантов
В Лондоне анархисты захватили особняк Дерипаски
олигархи
В Лондоне анархисты захватили особняк Дерипаски
В своем Twitter представители группировки resistlondon написали, что оккупация особняка российского олигарха – это знак солидарности с украинским народом, а также с российским народом, «который никогда не давал согласия на это безумие»
Конфликт в Украине и западные санкции приведут к продовольственному кризису во всем мире
продовольствие
Конфликт в Украине и западные санкции приведут к продовольственному кризису во всем мире
Российский миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможной угрозе возникновения продовольственного кризиса во всем мире, если вооруженный конфликт в Украине не будет разрешен
Авторская колонка
Место Макдональдса в России конечно же никто не займет
Пишу жёстко, но честно. За последнюю неделю в СМИ и соцсетях много раз упоминали и Теремок и мое имя в связи с уходом Макдональдса из России. Кто-то даже писал, что сбылась, якобы, моя мечта
Гончаров Михаил
Финляндия решила увеличить количество поездов в Россию из-за высокого спроса
поезда
Финляндия решила увеличить количество поездов в Россию из-за высокого спроса
Финские железнодорожники планируют запустить дополнительные рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом уже в ближайшую неделю в связи с высоким спросом
Бизнес
Meta осудила русофобию и пообещала не допускать публикацию призывов к насилию в отношении россиян
Компания Meta, которую в России в ближайшее время могут признать экстремистской организацией, заявила, что не допустит появления в соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств
Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
коррупция
Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
Региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять прокуратуру обо всех попытках сторонних людей склонить их к коррупционной деятельности. Сигнализировать необходимо в течение пяти дней после поступления такого предложения
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
антироссийские санкции
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
Издание The Wall Street Journal сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти
Французский активист проник на виллу младшей дочери Путина в Биаррице
имущество чиновников
Французский активист проник на виллу младшей дочери Путина в Биаррице
Французский активист Пьер Афнер проник на виллу младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой в Биаррице. Мужчина сменил в особняке замки и пригласил туда беженцев с Украины
В Австралии из-за антироссийских санкций рекордно подорожал бензин
топливо
В Австралии из-за антироссийских санкций рекордно подорожал бензин
В Австралии цен на бензин за несколько жней выросли до рекордных показателей за последние 8 лет. Причиной подорожания топлива называют масштабные санкции против России из-за ситуации в Украине
Минторг США опубликовал список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию
антироссийские санкции
Минторг США опубликовал список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров, которые с 16 марта запрещаются к ввозу в Россию. В перечень вошли 570 предметов роскоши
На митингах против спецоперации в Украине в 35 российских городах задержали 745 человек
война на украине
На митингах против спецоперации в Украине в 35 российских городах задержали 745 человек
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), сотрудники правоохранительных органов задержали 745 человек. Из них в Москве задержаны 353 человек, а в Петербурге - 151. Пока эти данные не окончательные