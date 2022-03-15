Власти США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и заблокировать ей морские пути
Власти США в качестве новых санкций против России из-за спецоперации в Украине планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией, а также полностью заблокировать морские пути
Власти США в качестве новых санкций против России из-за спецоперации в Украине планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией, а также полностью заблокировать морские пути. Об этом сообщила корреспондент CNBC Кайла Тауш со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адемейо.
Кайла Тайуш сообщила, что в новый пакет санкций, который в настоящее время рассматривают американские власти, входят ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций, эмбарго на торговлю с Россией и блокировка доступа России к международным морским путям.
По словам корреспондентки, эти предложения «находятся на столе», сообщает ТАСС.
Отметим, что из-за масштабных санкций против России в США цены на бензин выросли до 7 долларов за галлон, а инфляция достигла рекордных показателей.