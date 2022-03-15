Пропагандисты Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян строят виллу в Сочи площадью 1000 кв.м
Главный редактора Russia Today (RT) Маргарита Симоньян и ее муж-режиссер Тигран Кеосаян строят в Сочи виллу площадью 1000 кв.м. с прудом. Об этом сообщил соратник Алексея Навального Георгий Албуров
Главный редактора Russia Today (RT) Маргарита Симоньян и ее муж-режиссер Тигран Кеосаян строят в Сочи виллу площадью 1000 кв.м. с прудом. Об этом сообщил соратник Алексея Навального Георгий Албуров.
По данным борца с коррупцией, трехэтажная вилла строится на земельном участке площадью 1422 кв.м. В доме есть крыша-терраса, 10 гардеробных комнат, комната для персонала и свой лифт.
Георгий Албуров отметил, что по закону на участке в 1422 кв.м можно построить дом максимальной площадью в 300 кв.м, а по факту Симоньян и Кеосаян строят виллу в три раза больше. Тем не менее, власти Краснодарского края это нарушение проигнорировали.
Соратник Алексея Навального напомнил, что у семьи пропагандистов есть дом в элитном подмосковном поселке «Княжье озеро» площадью 900 кв.м.