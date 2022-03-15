Россиянина, передавшего Gulagu.net секретный архив ФСИН, задержали за захват виллы «дочери Путина» в Биаррице
Полиция Франции задержала и арестовала российского программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева за участие в акции по захвату виллы младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой и ее экс-мужа Кирилла Шамалова в Биаррице
Полиция Франции задержала и арестовала российского программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева за участие в акции по захвату виллы младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой и ее экс-мужа Кирилла Шамалова в Биаррице.
Сергей Савельев и активист Пьер Аффнер проникли в особняк и разместили там флаг Украины. Мужчины также предложили поселить на вилле дочери российского президента украинских беженцев.
Савельев записал видеообращение, в котором заявил, что «время, когда можно было безнаказанно обкрадывать свой народ, прошло». Программист посвятил эту акцию не только украинцам, но и пострадавшим от политических репрессий в России.
Отметим, что после акции в Биаррице лондонские анархисты захватили особняк миллиардера Олега Дерипаски.
Сергей Савельев известен тем, что передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный архив ФСБ и ФСИН с записями пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Бывший заключенный после этого уехал во Францию.