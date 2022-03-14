Сотрудница «Первого канала» провела антивоенный пикет во время выпуска новостей
На государственном «Первом канале» во время вечернего выпуска программы «Время» 14 марта, по всей видимости сотрудница телеканала, вышла с плакатом против спецоперации в Украине. На плакате среди прочего было написано «Здесь вам врут»
На государственном «Первом канале» во время вечернего выпуска программы «Время» 14 марта, по всей видимости сотрудница телеканала, вышла с плакатом против спецоперации в Украине.
Это произошло, когда Екатерина Андреева читала очередную новость. Девушка встала позади телеведущей с плакатом против спецоперации в Украине и пропаганды. На плакате среди прочего было написано «Здесь вам врут».
Телеграм-канал «Можем объяснить» полагает, что это мог быть «тихий саботаж» сотрудников «Первого канала», которые выступают против спецоперации в Украине. Тем не менее, вряд ли в Кремле данный инцидент на государственном канале оставят без внимания.
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Агентство ТАСС сообщает, что пикет в эфире новостной программы провела редактор Первого канала Маргарита Овсянникова. По факту инцидента проводится служебная проверка.
Правозащитник Павел Чиков сообщил, что сотрудницу задержали и доставили в полицию, где против нее составили протокол по новой статье о дискредитации российской армии. Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт.