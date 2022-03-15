Минобороны РФ намерено вывести из строя оборонные предприятия Украины
Министерство обороны России анонсировало принятие «оперативных мер» в ответ на удар украинской армии тактической ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по кварталу в Донецке
Министерство обороны России анонсировало принятие «оперативных мер» в ответ на удар украинской армии тактической ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по кварталу в Донецке.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска планируют в ответ вывести из строя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщает телеканал «Звезда».
В этой связи российские военные призвали жителей близлежащих домов и работников предприятий ОПК покинуть зоны, представляющие потенциальную опасность для жизни.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 марта в Донецке возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате удара погибли 20 человек, включая мирных жителей. 36 человек получили ранения.
По данным Минобороны РФ, ракета «Точка-У» была выпущена по Донецку из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.