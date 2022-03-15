В Госдуме завили о возможной скорой блокировке видеохостинга YouTube
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что «решительность государства в вопросе блокировки Instagram» нужно рассматривать как четкий сигнал
Роскомнадзор может в ближайшее время начать блокировку YouTube, если администрация видеохостинга в ближайшее время не выполнит требования российских властей.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что «решительность государства в вопросе блокировки Instagram» нужно рассматривать как четкий сигнал. В ближайшее время такая же судьба может постигнут и YouTube, если сервис «продолжит выступать орудием в информационной войне».
Депутат Горелкин отметил, что у YouTube есть целый список нарушений, и все они могут послужить основанием для блокировки сервиса в России, пишут «Ведомости».
Российские власти требуют от Youtube удалить 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Украине и ситуации на Донбассе.
Кроме того, от YouTube требуют разблокировать каналы российских государственных СМИ.