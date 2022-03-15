15 марта 2022, 01:38
Власти Словакии объявили о высылке трех российских дипломатов
Одновременно с этим в Словакии были задержаны несколько сотрудников Минобороны страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, силовики были подкуплены российскими дипломатами
Фото: u-f.ru
Власти Словакии объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Дипломатов подозревают в нарушении Венской конвенции дипломатических отношений.
Одновременно с этим в Словакии были задержаны несколько сотрудников Минобороны страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, силовики были подкуплены российскими дипломатами.
По данным РБК, в числе задержанных оказались словацкий полковник, а также лицо, сотрудничавшее с сайтом «Главные новости», деятельность которого власти запретили из-за распространения дезинформации.
МИД России назвали высылку дипломатов безосновательной и пригрозили ответными мерами. «Эта безосновательная акция не останется без ответа», — заявили в ведомстве.