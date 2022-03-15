«Единая Россия» предложила ввести уголовное наказание за исполнение западных санкций
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал подготовку законопроекта, который вводит уголовную ответственность за исполнение санкций Запада против РФ
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал подготовку законопроекта, который вводит уголовную ответственность за исполнение санкций Запада против РФ.
Высокопоставленный единоросс заявил, что на фоне новых антироссийских санкций стали происходить случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с банками и предприятиями, попавшими под ограничения. Свой отказ эти компании объясняют риском попадания под вторичные санкции.
Андрей Турчак заявил, что такие компании косвенно поддерживают западные санкции против России и «предают» свою страну.
В этой связи единоросс предлагает ввести уголовную ответственность за таких компаний, их собственников и руководителей.
Напомним, что в Уголовном кодексе России уже есть статья, которая предполагает наказание за призывы к введению санкций в отношении российских граждан и компаний.