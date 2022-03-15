На заводе «КамАЗ» из-за санкций могут ввести сокращенную рабочую неделю
Руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев сообщил, что сейчас деятельность «КамАЗа» остается стабильной, однако давление на российскую экономику может сказаться и на отечественном автопроме
Российский автопроизводитель «КамАЗ» в рамках поддержания производства в условиях беспрецедентных санкций может перейти на сокращенную рабочую неделю.
Руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев сообщил, что сейчас деятельность «КамАЗа» остается стабильной, однако давление на российскую экономику может сказаться и на отечественном автопроме. Санкции приводят к нарушению цепочки поставок и производственных процессов, сообщает «Лента.ру».
В сложившихся условиях завод должен быть готов к сокращению спроса на грузовые машины. В случае ухудшения ситуации на «КамАЗе» рассматривают в качестве антикризисной меры сокращение рабочей недели на заводе. Однако пока такое решение находится на рассмотрении.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине немецкая компания Daimler Truck AG приостановила сотрудничество с «КамАЗом» в части поставок комплектующих. Руководство российского завода сообщило, то теперь перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов.