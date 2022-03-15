15 марта 2022, 00:05
Владимир Путин разрешил выдавать иностранным лизинговым самолетам российские летные сертификаты
Президент Владимир Пути 14 марта подписал закон, который разрешает регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний
Фото: ТАСС
Президент Владимир Пути 14 марта подписал закон, который разрешает регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний.
Также в соответствии с этим законом разрешается выдавать этим воздушным сдам российские сертификаты летной годности.
Данный документ направлен на сохранение парка иностранных самолетов у эксплуатантов Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке.
Данный закон был принят после того, как авиационные власти Бермудских островов в рамках антироссийских санкций аннулировали сертификаты летной годности у сотен самолетов, которые находятся в парке российских перевозчиков. Авиакомпании продолжили осуществлять рейсы, но фактически они были нелегальными.