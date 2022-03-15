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Экономика
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15 марта 2022, 00:05

Владимир Путин разрешил выдавать иностранным лизинговым самолетам российские летные сертификаты

Президент Владимир Пути 14 марта подписал закон, который разрешает регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний

Владимир Путин разрешил выдавать иностранным лизинговым самолетам российские летные сертификаты
Фото: ТАСС

Президент Владимир Пути 14 марта подписал закон, который разрешает регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний.

Также в соответствии с этим законом разрешается выдавать этим воздушным сдам российские сертификаты летной годности.

Данный документ направлен на сохранение парка иностранных самолетов у эксплуатантов Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке.

Данный закон был принят после того, как авиационные власти Бермудских островов в рамках антироссийских санкций аннулировали сертификаты летной годности у сотен самолетов, которые находятся в парке российских перевозчиков. Авиакомпании продолжили осуществлять рейсы, но фактически они были нелегальными.

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