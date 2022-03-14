Меню
Экономика
Картель пригородного назначения
14 марта 2022, 18:52

Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»

Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении российских нефтегигантов - «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». В Европе хотят заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива

Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»
Фото: dp.ru

Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении российских нефтегигантов - «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». В Европе хотят заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Эти санкции предполагают запрет для всех компаний ЕС инвестировать и переводить другие финансовые ресурсы в адрес российских нефтяных гигантов.

Источник агентства утверждает, что несколько европейских стран попросили власти сделать исключения и позволить компаниям на территории блока оплачивать счета, выставленные «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпромнефтью» и продолжать закупки нефти.

Отметим, что уже сейчас в странах Европы из-за масштабных санкций Запада против России в связи с ситуацией в Украине растут цены на газ и бензин. В ряде государств уже начались забастовки перевозчиков из-за подорожания топлива.

Материалы по теме
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
Власти Австралии ввели санкции против российских олигархов и их родственников
Власти Багамских островов присоединились к санкциям против России
Сейчас на главной
В Лондоне анархисты захватили особняк Олега Дерипаски на Белгрейв-сквер
олигархи
В Лондоне анархисты захватили особняк Олега Дерипаски на Белгрейв-сквер
В своем Twitter представители группировки resistlondon написали, что оккупация особняка российского олигарха – это знак солидарности с украинским народом, а также с российским народом, «который никогда не давал согласия на это безумие»
Конфликт в Украине и западные санкции приведут к продовольственному кризису во всем мире
продовольствие
Конфликт в Украине и западные санкции приведут к продовольственному кризису во всем мире
Российский миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможной угрозе возникновения продовольственного кризиса во всем мире, если вооруженный конфликт в Украине не будет разрешен
Авторская колонка
Место Макдональдса в России конечно же никто не займет
Пишу жёстко, но честно. За последнюю неделю в СМИ и соцсетях много раз упоминали и Теремок и мое имя в связи с уходом Макдональдса из России. Кто-то даже писал, что сбылась, якобы, моя мечта
Гончаров Михаил
Финляндия решила увеличить количество поездов в Россию из-за высокого спроса
поезда
Финляндия решила увеличить количество поездов в Россию из-за высокого спроса
Финские железнодорожники планируют запустить дополнительные рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом уже в ближайшую неделю в связи с высоким спросом
Бизнес
Meta осудила русофобию и пообещала не допускать публикацию призывов к насилию в отношении россиян
Компания Meta, которую в России в ближайшее время могут признать экстремистской организацией, заявила, что не допустит появления в соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств
Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
коррупция
Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
Региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять прокуратуру обо всех попытках сторонних людей склонить их к коррупционной деятельности. Сигнализировать об этом в органы необходимо в течение пяти дней после поступления такого предложения
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
антироссийские санкции
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
Издание The Wall Street Journal сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти
Французский активист проник на виллу младшей дочери Путина в Биаррице
имущество чиновников
Французский активист проник на виллу младшей дочери Путина в Биаррице
Французский активист Пьер Афнер проник на виллу младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой в Биаррице. Мужчина сменил в особняке замки и пригласил туда беженцев с Украины
В Австралии из-за антироссийских санкций рекордно подорожал бензин
топливо
В Австралии из-за антироссийских санкций рекордно подорожал бензин
В Австралии цен на бензин за несколько жней выросли до рекордных показателей за последние 8 лет. Причиной подорожания топлива называют масштабные санкции против России из-за ситуации в Украине
Минторг США опубликовал список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию
антироссийские санкции
Минторг США опубликовал список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров, которые с 16 марта запрещаются к ввозу в Россию. В перечень вошли 570 предметов роскоши
На митингах против спецоперации в Украине в 35 российских городах задержали 745 человек
война на украине
На митингах против спецоперации в Украине в 35 российских городах задержали 745 человек
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), сотрудники правоохранительных органов задержали 745 человек. Из них в Москве задержаны 353 человек, а в Петербурге - 151. Пока эти данные не окончательные
Власти США заморозили активы Романа Абрамовича в инвестиционных фондах
Роман Абрамович
Власти США заморозили активы Романа Абрамовича в инвестиционных фондах
Власти США потребовали от инвестиционных фондов страны заморозить активы миллиардера Романа Абрамовича, который ранее попал в санкционный список из-за спецоперации в Украине
Не взлетим, так поплаваем
санкции
Не взлетим, так поплаваем
После начала «спецоперации» России в Украине страны Евросоюза начали планомерно вводить санкции против российской авиации
Авиавласти Бермуд аннулируют летные сертификаты российских самолетов
авиакомпании
Авиавласти Бермуд аннулируют летные сертификаты российских самолетов
Авиационные власти Бермудских островов начали аннулировать летные сертификаты всех самолетов в парке российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах
Авторская колонка
Но не было подлей
«Бывали хуже времена» — так назывался сборник моих статей, опубликованных в «Новой газете», вышедший летом 2008 года. Если суждено появиться сборнику статей последнего времени, его названием будет следующая строка некрасовского стихотворения. Потому что оно вспоминается каждый день по нескольку раз
Вишневский Борис
В Италии арестовали яхту Андрея Мельниченко, а в США - яхту Виктора Вексельберга
антироссийские санкции
В Италии арестовали яхту Андрея Мельниченко, а в США - яхту Виктора Вексельберга
Власти США и Евросоюза продолжают охоту на частные самолеты и яхты российских олигархов, против которых были введены санкции из-за ситуации в Украине
Общество
Руководителей службы ФСБ, которая отвечала за работу в Украине, отправили под домашний арест
Журналист рассказал, что главу пятой службы Сергея Беседу и его заместителя Анатолия Болюху арестовали по подозрению в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине,
YouTube начал блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру
соцсети
YouTube начал блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру
Видеохостинг YouTube вечером 11 марта объявил о блокировке каналов всех российских государственных медиа по всему миру и приостановил для них все способы монетизации