Евросоюз анонсировал новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»
Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении российских нефтегигантов - «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». В Европе хотят заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива
Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении российских нефтегигантов - «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». В Европе хотят заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Эти санкции предполагают запрет для всех компаний ЕС инвестировать и переводить другие финансовые ресурсы в адрес российских нефтяных гигантов.
Источник агентства утверждает, что несколько европейских стран попросили власти сделать исключения и позволить компаниям на территории блока оплачивать счета, выставленные «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпромнефтью» и продолжать закупки нефти.
Отметим, что уже сейчас в странах Европы из-за масштабных санкций Запада против России в связи с ситуацией в Украине растут цены на газ и бензин. В ряде государств уже начались забастовки перевозчиков из-за подорожания топлива.