Команда Навального нашла у Владимира Соловьева еще два дома в Италии. Они пока не арестованы
Команда Алексея Навального обратилась к властям Италии с призывом арестовать в рамках санкций еще два объекта недвижимости, связанных с ведущим телеканала «Россия» Владимиром Соловьевым
Команда Алексея Навального обратилась к властям Италии с призывом арестовать в рамках санкций еще два объекта недвижимости, связанных с ведущим телеканала «Россия» Владимиром Соловьевым.
Ранее финансовая гвардия Италии сообщила об аресте двух вилл пропагандиста на озере Комо. Борцы с коррупцией утверждают, что Соловьев владеет не двумя, а четырьмя объектами недвижимости в этой стране.
Последнюю виллу пропагандист оформил на свою мать четыре месяца назад, а в другой начал ремонт стоимостью 350 тысяч евро.
«Они (итальянские власти) уже арестовали два дома Соловьева, и чтобы помочь им все сделать до конца, мы сообщаем о третьем владении Соловьева. А также об огромном особняке, купленным его пожилой матерью в 2021 году. Также мы просим отозвать итальянские визы и ВНЖ у всех членов семьи Соловьева», - заявил Георгий Албуров.