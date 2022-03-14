14 марта 2022, 16:05
В Румынии местные жители из-за паники скупают продукты питания
Участники рынка сообщили, что местное население в панике из-за ситуации в Украине и санкций скупает товары длительного хранения, из-за чего в некоторых городах уже ощущается нехватка продуктов питания
Фото: chv.aif.ru
В Румынии крупные продуктовые магазины ввели ограничения на продажу недорогих товаров, в частности, сахара, подсолнечного масла и муки.
Участники рынка сообщили, что местное население в панике из-за ситуации в Украине и санкций скупает товары длительного хранения, из-за чего в некоторых городах уже ощущается нехватка продуктов питания.
Ассоциация крупных торговых сетей Румынии призвала граждан проявлять ответственность и не покупать товаров больше, чем нужно для ежедневного потребления. В свою очередь власти заверили население в том, что проблем со снабжением в стране нет.