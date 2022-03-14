Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим
Градоначальник сообщил, что «стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение». С 15 марта 2022 года носить защитные маски в общественных местах и транспорте теперь необязательно
Фото: kaliningrad-news.net
В Москве отменили масочный режим, который действовал с начала пандемии коронавируса. соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник сообщил, что «стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение». С 15 марта 2022 года носить защитные маски в общественных местах и транспорте теперь необязательно. Штрафы за отказ носить маски в размере 4-5 тысяч рублей также отменены.
Также московские власти отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Это термометрия и социальная дистанция.