В Лондоне анархисты захватили особняк Олега Дерипаски на Белгрейв-сквер
В своем Twitter представители группировки resistlondon написали, что оккупация особняка российского олигарха – это знак солидарности с украинским народом, а также с российским народом, «который никогда не давал согласия на это безумие»
В Лондоне участники анархистского движения захватили особняк российского миллиардера Олега Дерипаски, против которого были введены санкции.
В своем Twitter представители группировки resistlondon написали, что оккупация особняка российского олигарха – это знак солидарности с украинским народом, а также с российским народом, «который никогда не давал согласия на это безумие», сообщает РИА Новости.
Британские анархисты захватили дом №5 на площади Белгрейв-сквер (фешенебельный район Лондона), после чего вывесили там украинский флаг и разместили перед входной дверью баннер с надписью «Эту собственность освободили».
Активисты также заявили, что хотят разместить в особняке граждан Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за спецоперации российской армии.
Представители Олега Дерипаски данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что во французском Биаррице активист захватил виллу, которая принадлежит бывшему мужу младшей дочери президента России Катерины Тихоновой. На вилле также был вывешен флаг Украины.