Конфликт в Украине и западные санкции приведут к продовольственному кризису во всем мире
Российский миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможной угрозе возникновения продовольственного кризиса во всем мире, если вооруженный конфликт в Украине не будет разрешен
Российский миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможной угрозе возникновения продовольственного кризиса во всем мире, если вооруженный конфликт в Украине не будет разрешен.
«Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Конфликт уже привел к резкому росту цен на удобрения, которые больше не по карману фермерам», - сообщил олигарх, слова которого приводит Reuters.
Андрей Мельниченко считает, что цепочки поставок продовольствия, которые уже пострадали из-за пандемии коронавируса и антиковидных ограничений, еще больше пострадают из-за дефицита удобрений. Это неизбежно приведет к росту продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира.
Многие эксперты согласны с прогнозом миллиардера и отмечают, что запрет на экспорт в Евросоюз минеральных удобрений в рамках санкций против России и Белоруссии крайне негативно повлияет на мировой рынок продовольствия и спровоцирует рост цен на продукты питания.