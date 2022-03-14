14 марта 2022, 14:38
Пользователи Wildberries пожаловались на сбой в работе маркетплейса
В работе маркетплейса Wildberries произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу личного кабинета. В нем перестали отображаться покупки, даты доставки, история заказов и даже имя клиента
Фото: рекламамастер.рф
В работе маркетплейса Wildberries произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу личного кабинета. В нем перестали отображаться покупки, даты доставки, история заказов и даже имя клиента.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на сервис Downdetector сообщает, что на проблемы пожаловались десятки тысяч пользователей Wildberries. Покупатели опасаются, что из-за сбоя данные их банковских карт, привязанных к приложению, могут попасть в руки злоумышленников.
В пресс-службе Wildberries заявили, что никакого сбоя в работе маркетплейса нет, однако есть «некоторые ошибки в работе сервисов».