Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами
Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что бюрократические структуры не справляются с потоком беженцев, а масштаб вынужденных переселенцев с Украины застал страны Европы врасплох
Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку поездов с украинскими беженцами.
Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что бюрократические структуры не справляются с потоком беженцев, а масштаб вынужденных переселенцев с Украины застал страны Европы врасплох, сообщают «Известия».
По словам чиновника, местная полиции попросила приостановить специальные поезда с беженцами, которые едут в Германию, «потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка».
Только за последние три дня из Польши выехало на поездах 28 тысяч человек, а на территории страны остаются 1,5 млн украинцев.
Во Франции сообщили, что к ним прибыло 10 тысяч беженцев, а принять они смогут только 25 тысяч человек.
При этом власти Польши, куда украинские беженцы едут в первую очередь, сообщили, что крупные города страны больше не могут принять мигрантов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в общей сложности на территорию стран Евросоюза прибыло более 1,2 млн беженцев из Украины.